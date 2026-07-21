Резкое похолодание придет в Вологодскую область

погода

Также ожидаются дожди с грозами

Резкое похолодание обещают синоптики в ближайшие дни. Уже сегодня ожидается прохождение холодного атмосферного фронта и пройдет резкая смена воздушных масс.

В среду в тылу циклона в сумерках ещё немного похолодает до +17 градусов, в разгар дня снова нормальные +23…+25. Днем местами прошумят скоротечные дожди, грозовое положение. По предварительным данным, среда станет самым дождливым днем, когда выпадет более 15 мм осадков.

В четверг днём пройдет вторичный холодный фронт, и опять местами кратковременный дождь, под утро +12…+15, после полудня посвежеет до +20…+23.

В ночь на пятницу воздух остынет до +10…+13, а днем с юга накроет ложбина циклона, сопровождаемая проливными дождями и грозами, что не позволит воздуху прогреться выше +18…+21.