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В Вологде капитально отремонтируют вечернюю школу

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
капитальный ремонт школа

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды школа

На капитальный ремонт выделено 69 млн рублей


В Вологде капитально отремонтируют вечернюю школу за 69 млн рублей. Подрядная организация «СК Эксперт» отремонтирует фасад, крышу и цоколь.

Фасад очистят от старой краски, отремонтируют кирпичную кладку, заменят оконные и дверные блоки, обновят входные группы, включая козырьки, карнизы, наличники и многое другое. На финальном этапе на здании школы будет установлена архитектурная подсветка фасада.

Окончание работ планируется в начале 2027 года.

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