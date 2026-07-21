Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды школа

На капитальный ремонт выделено 69 млн рублей

В Вологде капитально отремонтируют вечернюю школу за 69 млн рублей. Подрядная организация «СК Эксперт» отремонтирует фасад, крышу и цоколь.

Фасад очистят от старой краски, отремонтируют кирпичную кладку, заменят оконные и дверные блоки, обновят входные группы, включая козырьки, карнизы, наличники и многое другое. На финальном этапе на здании школы будет установлена архитектурная подсветка фасада.

Окончание работ планируется в начале 2027 года.