Вологжане могут проехать в общественном транспорте за 1 рубль

Акция проводится до конца октября

Вологжане могут проехать в общественном транспорте «ПАТП-1» всего за 1 рубль. Сервис «Транспорт» в приложении «Яндекс Go» проводит акцию до конца октября.

Чтобы воспользоваться акцией, при входе в общественный транспорт необходимо включить Bluetooth на телефоне, зайти в раздел «Транспорт» на главной странице приложения, дождаться сигнала Bluetooth-метки в салоне, выбрать маршрут и нажать «Оплатить». Деньги спишутся с карты, привязанной к сервисам Яндекса. Электронный билет сохранится в разделе «Билеты» и в истории заказов на случай, если понадобиться предъявить его контролёру.

Оплата проезда дополнила экосистему сервисов приложения, через которое также можно строить маршруты, следить за движением транспорта в реальном времени и уточнять расписание.

Акция в общественном транспорте действует уже более чем в 15 городах России.