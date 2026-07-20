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Дожди и грозы обещают синоптики всю неделю

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
погода прогноз

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Причина – в обширном циклоне


Вологодские синоптики обещают на предстоящей неделе переменчивую погоду. Причина – обширный циклон с запада, действие которого сохранится в течение всей недели. На крайнем западе области температурный фон окажется пониженным, а наиболее высокие температуры удержатся на востоке региона.

Уже сегодня на запале и в центре области пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Максимальная температура составит от +18 градусов на северо-западе до +29 градусов на крайнем востоке.

Во вторник влияние циклона сохранится, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью от +9 градусов на северо-западе до +15 тепла на крайнем востоке. В дневные часы от +20 градусов на западе и в центре до +28 градусов на востоке», - рассказали в вологодском Гидрометцентре. Аналогичная погода ожидается в среду и в четверг.

Только в пятницу влияние циклона ослабнет, однако погода останется неустойчивой, уточнили в Гидрометцентре.

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