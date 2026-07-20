Журналист газеты «Красный север» скончался на 72-м году жизни

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В редакции Александр Марюков проработал более 30 лет

Журналист газеты «Красный север» Александр Марюков скончался на 72-м году жизни. В редакции газеты он проработал более 30 лет.

Работать журналистом Александр Марюков начал в 1981 году в газете «Вологодский подшипник». После этого работал в газетах «Деловая Вологда», «Губернские новости» и «Вологодская неделя».

«В «Красном Севере» работал корреспондентом, ответственным секретарем, заместителем редактора, редактором второй категории. Был членом Союза журналистов России. На протяжении многих лет являлся в «Красном Севере» редактором выпуска «Деловой вестник», редактировал выпуск «Голос ветерана», - сообщает ИА «Вологда регион».

Редакция издания сообщает, что Александр Марюков был очень светлым и добрым человеком.

О месте прощания и дате похорон будет сообщено позже.