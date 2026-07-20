Вологодское мороженое отправилось в Монголию

Больше всего монголы любят вологодский пломбир в вафлях

Партия вологодского мороженого весом в 13,5 тонн отправилась в Монголию. Вся партия проконтролирована сотрудниками регионального управления Россельхознадзора.

«Самыми популярными в этой партии стали пломбир в вафлях (5,5 т) и сливочное мороженое с карамелью и арахисом в шоколадной глазури (1,6 т). Всего с начала 2026 года в Монголию экспортировано 109 т мороженого из Вологодской области», - уточнили в ведомстве.