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Вологодское мороженое отправилось в Монголию

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
мороженое экспорт

Источник фото: РБК Вологда мороженое

Больше всего монголы любят вологодский пломбир в вафлях


Партия вологодского мороженого весом в 13,5 тонн отправилась в Монголию. Вся партия проконтролирована сотрудниками регионального управления Россельхознадзора.

«Самыми популярными в этой партии стали пломбир в вафлях (5,5 т) и сливочное мороженое с карамелью и арахисом в шоколадной глазури (1,6 т). Всего с начала 2026 года в Монголию экспортировано 109 т мороженого из Вологодской области», - уточнили в ведомстве.

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