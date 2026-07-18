Пожар на складе WB спровоцировал волну панических атак

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эко-паника после ЧП в Московской области: как фильтровать инфошум, чтобы не сойти с ума

Крупные техногенные катастрофы и природные катаклизмы всегда оказывали глубокое психологическое воздействие на общество, но в эпоху социальных сетей этот эффект приобретает лавинообразный характер. Недавний масштабный пожар на крупном складском комплексе в Московской области спровоцировал серьезный всплесок эко-тревожности и панических атак среди интернет-аудитории. Наглядным катализатором этого процесса стало эмоциональное заявление блогера Виктории Бони, которая открыто заговорила об «апокалипсисе» и неизбежном самоуничтожении человечества. Подобные публичные выплески со стороны известных людей отражают более широкий социальный тренд — растущую тревогу за состояние окружающей среды, которая при возникновении реальных пугающих инфоповодов, будь то лесные пожары или промышленные аварии, легко трансформируется в полноценные эсхатологические теории.

Психологи отмечают, что в моменты глобального стресса люди склонны прибегать к так называемому магическому мышлению, пытаясь найти в катастрофах скрытые знаки или мистические предзнаменования. Утверждения Бони о том, что она предвидела текущие события в медитациях шестилетней давности, являются классическим примером психологической защиты, пытающейся рационализировать хаос. При этом реакция общества на подобные манифесты остается глубоко расколотой. Если часть людей действительно поддается панике, то большинство аудитории демонстрирует прагматичное и даже агрессивное отторжение подобной риторики. В комментариях пользователи активно критикуют публичных персон за нагнетание обстановки, отмечая, что реальные проблемы экологии требуют системных научных решений, а не истеричных монологов. Данное столкновение эмоциональной эко-паники и жесткого бытового реализма наглядно показывает, насколько уязвимо современное общество перед информационным давлением в моменты чрезвычайных ситуаций.