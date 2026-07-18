Кольцо огня и медитации: Виктория Боня напугала подписчиков предсказанием конца света после пожара в Подмосковье

Источник фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Виктория Боня регулярно становится источником громких обсуждений в сети, но ее свежее видеообращение вышло на принципиально новый уровень эмоционального накала.

Реагируя на масштабный пожар на складском комплексе в Подмосковье, блогер записала слезный манифест, в котором поделилась своими апокалиптическими видениями и размышлениями о будущем планеты. Боня заявила, что весь мир сейчас буквально полыхает в огне, вспомнив лесные пожары в Канаде, взрывы нефтяных танкеров в проливах и удары по нефтеперерабатывающим заводам. По ее мнению, человечество за последние десятилетия полностью уничтожило экосистему, и мы являемся свидетелями буквального конца привычного мира, где чистая вода и нормальная почва вскоре станут цениться дороже золота. Для пущей мистики Виктория призналась, что это бушующее «кольцо огня» и улетающие души гибнущих животных она видела еще в 2020 году во время своих глубоких духовных медитаций.

Однако вместо сочувствия и разделения тревоги за природу знаменитость столкнулась с мощной волной жесткой критики и сарказма со стороны интернет-пользователей. Комментарии в социальных сетях мгновенно наводнились ироничными замечаниями по поводу «магического мышления» Бони и отсутствия у нее базового образования. Многие пользователи довольно грубо напомнили ей прошлые эксцентричные заявления, включая теории о вышках 5G и общении с лягушками, предположив, что у звезды просто перегрелся мозг от летней жары. Комментаторы отметили, что пока Виктория путешествует по миру и рассуждает о глобальной экологии из роскошных отелей, она долгие годы предпочитала не замечать реальные экологические проблемы, вроде регулярных протечек нефти. Кроме того, некоторые пользователи обвинили ее в лицемерии, указав на то, что экология заботит ее только тогда, когда пожар полыхает под носом в столичном регионе, возможно, затрагивая ее собственные коммерческие интересы или сгоревший на складах товар.