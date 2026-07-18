Усиленные рейда проводят в выходные сотрудники Госавтоинспекции
Источник фото: Госавтоинспекция Вологодской области рейды
Запланированы сплошные проверки автомобилей
В выходные сотрудники Госавтоинспекции проводят в отдельных округах усиленные рейды. В частности, дополнительные наряды выставлены в Вологде и Череповце, а также на территории Вытегорского, Кирилловского, Белозерского, Бабаевского, Устюженского, Чагодощенского округов.
«В рамках усиленного контроля запланированы массовые рейдовые мероприятия, в том числе с применением сплошных проверок транспортных средств. Работу организуют во взаимодействии с передвижными пунктами медицинского освидетельствования», - рассказали в ведомстве.
Кроме того, на дорогах будет выставлен скрытый патруль, который будет фиксировать выезд на встречную полосу, управление несовершеннолетними питбайков и превышение скоростного режима.