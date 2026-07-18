На улице Мира появится «девочка в окне»

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Все работы на аллее улицы Мира завершат осенью

Новый арт-объект появится на улице Мира областного центра. как сообщает пресс-служба администрации города, на пересечении с улицей Сергея Орлова будет установлен арт-объект «девочка в окне».

В настоящее время компания «Магистраль» приступила к благоустройству аллеи на улице Мира на участке от улицы Сергея Орлова до улицы Козленской. Центральная зеленая зона станет украшением одной из главных городских магистралей, которую обновляют на всем протяжении.

«Проект ремонта и благоустройства улицы Мира, в том числе аллеи, был доработан с учетом пожеланий вологжан. По проекту на аллее обновляем мощение, устанавливаем новые скамейки, монтируем современное освещение и систему видеонаблюдения, новое стилизованное ограждение. Предусмотрено максимальное сохранение существующих зеленых насаждений и посадка новых деревьев и кустарников, также добавим вазоны с цветами, благоустроим газоны. Аллея дополнит обновленную часть улицы Мира от Козленской до Орлова», - рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Дополнительно на аллее будет высажено более 80 растений - клены и различные кустарники. Также на всем протяжении прогулочной зоны будет засеян новый газон. Работы на аллее планируют завершить осенью.

Параллельно рабочие устанавливают стилизованные ограждения с гербами Вологды.