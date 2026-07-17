Соглашение о сотрудничестве подписано вологодским и питерским молодежными парламентами

Источник фото: Пресс-служба Законодательного собрания области

Активисты объединят усилия в сфере молодежной политики и патриотического воспитания.

Молодежный парламент Вологодской области и Молодежный парламент при Законодательном собрании Санкт-Петербурга заключили официальное соглашение о сотрудничестве. Подписали документ исполняющая обязанности председателя петербургского молодежного парламента Варвара Бучерова и председатель вологодского молодежного парламента Дмитрий Казаков.

Ключевым вектором партнерства станет совместная работа по гражданскому, духовно-нравственному, трудовому и патриотическому воспитанию молодежи. Парламентарии планируют проводить совместные проекты, обмениваться информацией и оказывать друг другу консультационную, техническую и информационную поддержку. Для оперативного управления совместными проектами соглашение позволяет создавать специальные рабочие группы, оргкомитеты и функциональные штабы.

«Наше соглашение будет направлено в первую очередь на законодательную деятельность: разработка инициатив, проведение мониторинга действующего законодательства на территории регионов. Что касается проектной деятельности, то мы нацелены на создание единого плана конкретных мероприятий. Это и молодежные форумы, и совместные волонтерские акции, и экспертные консультации. Мы хотим задействовать информационные ресурсы обеих сторон, чтобы сделать наши проекты максимально заметными и доступными для молодежи», — пояснил Дмитрий Казаков.

Как отметила Варвара Бучерова, парламентариям уже есть, чем поделиться.

«В ходе обсуждения мы поняли, что наши идеи, взгляды очень похожи. Это залог того, что совместная работа может принести много полезных результатов. Молодежный парламент Санкт-Петербурга активно сотрудничает с молодежными парламентами других субъектов России, и такой формат уже показал свою эффективность. Сегодня мы определили ряд направлений, по которым уже готовы действовать совместно. Кроме того, в октябре планируем провести в Петербурге большой молодежный форум, где будем ждать наших вологодских коллег», — сказала парламентарий.

Соглашение стало первым подобным документом для Молодежного парламента Вологодской области. Как отметил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин, это новый шаг для развития молодежных инициатив и основа для регулярного взаимодействия, обмена инициативами и совместной работы над проектами, значимыми для всей страны.