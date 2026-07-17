Вологжан приглашают на бесплатное гастрономическое шоу

Источник фото: Пресс-служба администрации города

Мероприятие пройдет завтра на Кремлевской площади

В Вологде в субботу, 18 июля, пройдет фестиваль культуры Санкт-Петербурга. Мероприятие откроется в 12:00 на Кремлевской площади. В течение всего дня запланированы концерты, мастер-классы и гастрономические шоу.

Во время праздника вологодские предприятия и ремесленники будут угощать посетителей собственной продукцией. К примеру, компания «Вологодское мороженое» представят гостям 1 000 порций традиционного холодного лакомства, Вологодская кондитерская фабрика – более 1 500 конфет «Вологодский чупа-чупс» и «Вологодский говорок». Предприятие «ЕЖИ — еда для жизни» подготовит для дегустации 100 порций полезных снеков из овощей и фруктов.

Также свою кухню представят шеф-повара из Санкт-Петербурга. Станислав Ахметшин приготовит блюдо «Лабардан с соусом бешамель, зеленым горошком и пюре из жженой капусты», Виктор Шабалин испечет розовые блины Арины Родионовны с крыжовенным вареньем и сметаной, которые можно будет продегустировать, а Галина Меднис расскажет, как готовить десерт «Пелагея».

Кроме того, на площади пройдет концерт исполнителей Санкт-Петербурга.