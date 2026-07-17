Топливо и укрепившийся курс рубля повлияли на инфляцию в Вологодской области

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Также выросли цены на «борщевой набор»

В Вологодской области в июне 2026 года, по данным Росстата, цены выросли на 0,8% по сравнению с маем. Годовая инфляция ускорилась до 6,1%. В первый месяц лета заметно выросли цены на непродовольственные товары и услуги – более заметно.

«В июне по сравнению с маем существенно выросли цены на овощи «борщевого набора». Их предложение на рынке снизилось, поскольку прошлогодний урожай заканчивается. Потому в регионе выросли цены на картофель, репчатый лук, столовую свеклу и морковь. В целом за год плодоовощная продукция стала дешевле на 5%», - сообщает вологодское отделение ЦБ.

Третий месяц подряд снижаются цены на яйца. На прилавках вологодских магазинов этого продукта достаточно, поскольку его производство растет как в стране, так и в регионе.

Правда, за месяц заметно выросли цены на моторное топливо из-за сокращения предложения. Причина – временное снижение объемов производства нефтепродуктов из-за ремонта на некоторых НПЗ.

При этом продолжают снижаться цены на средства связи, электронику и технику – в июне по сравнению с маем подешевели электрические утюги и чайники, микроволновые печи, холодильники, смартфоны и смарт-часы. Причина снижения спроса на эти товары - охлаждение потребительского кредитования. Также на цены повлиял укрепившийся в последние месяцы курс рубля.

Годовая инфляция в России в июне ускорилась. На показатель повлияло ускорение текущего роста цен из-за разовых факторов. В то же время ценовое давление в устойчивой части роста цен оставалось сдержанным.