Суд признал некачественным благоустройство площади перед ЦУМом

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При благоустройстве площади подрядчик отступил от проектной документации

Арбитражный суд Вологодской области признал некачественным ремонт площади перед ЦУМом в Вологде. С иском в суд к ООО «Ремстройсервис» о ремонте площади обратилось КУ «Служба городского хозяйства».

Как было указано в иске, в период эксплуатации заказчик выявил многочисленные дефекты, в частности, разрушение плиточного покрытия, расщепление деревянных элементов малых архитектурных форм, а также гибель высаженных зеленых насаждений. Поскольку ООО «Ремстройсервис» в досудебном порядке недостатки не устранил, «Служба» обратилась в суд.

«В ходе судебного разбирательства была назначена комплексная судебная экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что проблемы с плиточным покрытием (неровности, отсутствие необходимых уклонов, образование луж, сколы плитки) носят производственный характер. Причиной дефектов стало нарушение технологии устройства основания под покрытие из бетонных плит. Также экспертиза подтвердила, что эти недостатки возникли из-за отступления подрядчика от рабочей и проектной документации», - рассказали в пресс-службе судов области.

Суд установил, что подрядчик не отвечает за гибель деревьев в ходе эксплуатации, поскольку в контракте не был прописан агротехнический уход за растениями. В момент приемки они соответствовали требованиям контракта.

При этом остальная часть иска, в которой заказчик требовал заменить плиточное покрытие и малые архитектурные формы, была удовлетворена. Таким образом, согласно решению суда, ООО «Ремстройсервис» теперь должен за свой счет отремонтировать площадь.