Три вологжанки организовали масштабный семейный порнобизнес

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Изготовление порно контента занимались две сестры вместе с матерью

Вологодские следователи завершили расследование уголовного дела по изготовлению и распространению порнографических материалов.

Как оказалось, порнобизнес организовали две сестры (31-го и 32-х лет), а также их 55-летняя мать.

«Полицейские установили, что преступная деятельность велась с 2023 по 2026 год. Организатор привлекал женщин, которые за денежное вознаграждение проводили видеотрансляции, а также предоставляли обнаженные фото и видеоматериалы для размещения на специально созданных веб-ресурсах», - сообщает пресс-службы УМВД России по Вологодской области.

Для студий организаторши арендовали помещения в торговых центрах. Кроме того, трансляции проводились в общественных местах. Во время обысков были изъяты мобильные телефоны и ноутбуки, с помощью которых проводились трансляции.

В отношении всех участниц семейного порнобизнеса было возбуждено уголовное дело по статье за незаконное изготовление и распространение порнографических материалов. Гражданкам грозит до 6 лет лишения свободы.