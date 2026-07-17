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Люди с инвалидностью стали пользоваться популярностью на череповецких заправках

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
АЗС топливо

Источник фото: Игорь Аксеновский, ИА «Вологда Регион»

Об этом рассказали череповецкие волонтеры


Люди с инвалидностью стали пользоваться популярностью на череповецких заправках. Как рассказали волонтеры, с помощью инвалидов водители пользуются льготами для обхода очередей.

По данным издания GorodChe, волонтеры стали замечать, как люди с инвалидностью пересаживаются из одной машины в другую для получения внеочередного обслуживания на АЗС.

Кроме того, инвалиды перемещаются по разным заправкам и заливают топливо в канистры для посторонних людей.

«Право на внеочередное обслуживание имеют граждане с инвалидностью I и II группы, а также сопровождающие их лица. При этом человек с инвалидностью должен находиться в автомобиле», - сообщает издание.

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