Источник фото: Игорь Аксеновский, ИА «Вологда Регион»

Об этом рассказали череповецкие волонтеры

Люди с инвалидностью стали пользоваться популярностью на череповецких заправках. Как рассказали волонтеры, с помощью инвалидов водители пользуются льготами для обхода очередей.

По данным издания GorodChe, волонтеры стали замечать, как люди с инвалидностью пересаживаются из одной машины в другую для получения внеочередного обслуживания на АЗС.

Кроме того, инвалиды перемещаются по разным заправкам и заливают топливо в канистры для посторонних людей.