В Вологодской области обновили список должников за электричество среди УК

Источник фото: Светлана Возьмилова, Global Look Press должники

В антирейтинге – 49 управляющих компаний

В Вологодской области обновили список должников среди УК и ТСЖ. В антирейтинге - 49 должников с просроченной дебиторской задолженностью сроком более двух месяцев.

По данным на 01 июля, общая дебиторская задолженность региональных УК и ТСЖ превысила 137,9 млн руб., из них просроченная — более 63,1 млн руб.

«Антирейтинг возглавили УК группы РЭС (ООО «УК «РЭС-3» и ООО «РЭС-7») из Вологды с общим долгом 10,1 млн руб. Далее идут управляющая организация ООО «Управляющая компания «ЖСИ-III Южный» из областного центра с задолженностью около 3,8 млн руб. и ООО «ЖЭО Горстройзаказчик» из Череповца с долгом за электроэнергию более 3,7 млн руб.», - сообщает ООО «Северная сбытовая компания.

В тройку недобросовестных товариществ собственников жилья вошли череповецкое ТСЖ «Первомайская 38-А» с долгом 552,3 тыс. руб., ТСЖ «Успех» из Вологды с задолженностью 473,4 тыс. руб. и череповецкое ТСЖ «Наседкина 23», долг которого составил 330,0 тыс. руб.

«Наличие долгов за коммунальные ресурсы приводит УК и ТСЖ не только к судебным разбирательствам, но и к дополнительным финансовым издержкам — оплате госпошлины, исполнительского сбора ФССП, пеней, а также аресту их расчётных счетов и даже к лишению лицензии», - рассказал начальник отдела управления и контроля дебиторской задолженности ООО «ССК» Андрей Войтюк.

Если собственники обнаружили свою УК или ТСЖ в списке должников, они вправе обратиться с Госжилнадзор с заявлением о проведении проверочных мероприятий.