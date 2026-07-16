Водитель грузовика наказан за погибшую женщину и травмированного ребенка

Источник фото: УМВД России по Вологодской области ДТП

Приговор вынесен Кирилловским районным судом

В Кириллове суд вынес приговор 26-летнему водителю грузовика, по вине которого погибла женщина, а маленький ребенок получил тяжелые травмы. Авария случилась 17 сентября прошлого года на автодороге Вологда – Медвежьегорск.

Как было установлено следствием, молодой водитель грузового тягача «Renault Magnum» проигнорировал действия временного светофора, который был установлен на время проведения дорожных работ. В результате грузовик на скорости врезался в несколько легковых автомобилей, которые остановились на запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП один из легковых автомобилей - «Volkswagen Golf» был отброшен в кювет. Погибла его 68-летняя пассажирка заднего сиденья. Другой пассажир, ее малолетний родственник, получил тяжелые черепно-мозговые травмы, множественные переломы черепа и повреждение головного мозга», - рассказали в пресс-службе судов области.

Водитель грузовика полностью признал свою вину и частично компенсировал расходы на лечение ребенка.

Суд приговорил его к 2,5 годам принудительных работ. Также с него взыскали компенсацию морального вреда по 700 тысяч рублей двум дочерям погибшей женщины; отцу пострадавшего ребенка — 1,5 млн рублей; расходы на погребение, на лечение и уход за ребенком.