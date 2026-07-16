Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Сегодня температура ниже климатической нормы почти на пять градусов

Синоптики порадовали погодой на предстоящие выходные. На сегодняшний день пришелся пик похолодания, однако уже завтра инициатива перейдет к скандинавскому антициклону, который вернет летние позиции.

В Вологодской области уже завтра температура начнет повышаться, возвращаясь к летним показателям. Днем при северо-западном ветре будет до +22 градусов, в субботу синоптики обещают еще более теплый день – до +26 градусов и тоже без дождей. Аналогичная погода ожидается также в воскресный день.

«Финал недели будет антициклональным, поэтому будет много солнца, никаких осадков и после волны похолодания лето снова вернет свои позиции по температурному режиму и погода будет соответствовать авиационному стандарту «миллион на миллион», - рассказал ведущий синоптик центра Фобос Евгений Тишковец.

«Авиационный стандарт «миллион на миллион» — это профессиональный сленг авиационных метеорологов и пилотов, который означает идеальные погодные условия для полётов – практически полное отсутствие облаков, ясное голубое небо, чистый и прозрачный воздух.