Названы самые востребованные профессии в Вологодской области

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Всего в региональном банке вакансий более 15 тысяч предложений

В Вологодской области назвали самые востребованные предложения на рынке труда. По словам министра труда и социальной защиты правительства Вологодской области Александра Ершова, больше половины всех предложений о работе, которые в настоящее время представлены в банке вакансий, занимают рабочие специальности.

«На сегодняшний день в региональном банке вакансий представлено порядка 15 тысяч предложений о работе, более половины из них – около 8 тысяч – приходится на рабочие профессии. Наиболее востребованы подсобные рабочие, монтажники, слесари, водители, машинисты, электромонтеры, электрогазосварщики, токари, операторы станков с программным управлением и представители других специальностей. Многие работодатели готовы обучать сотрудников с нуля, поэтому начать карьеру можно даже без опыта работы», – уточнил Ершов.

В рамках нацпроекта «Кадры» граждане могут бесплатно пройти переобучение или повысить квалификацию по востребованным профессиям, чтобы получить новые возможности для трудоустройства.