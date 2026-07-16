Названы самые востребованные профессии в Вологодской области
Источник фото: ИА «Вологда регион»
Всего в региональном банке вакансий более 15 тысяч предложений
В Вологодской области назвали самые востребованные предложения на рынке труда. По словам министра труда и социальной защиты правительства Вологодской области Александра Ершова, больше половины всех предложений о работе, которые в настоящее время представлены в банке вакансий, занимают рабочие специальности.
«На сегодняшний день в региональном банке вакансий представлено порядка 15 тысяч предложений о работе, более половины из них – около 8 тысяч – приходится на рабочие профессии. Наиболее востребованы подсобные рабочие, монтажники, слесари, водители, машинисты, электромонтеры, электрогазосварщики, токари, операторы станков с программным управлением и представители других специальностей. Многие работодатели готовы обучать сотрудников с нуля, поэтому начать карьеру можно даже без опыта работы», – уточнил Ершов.
В рамках нацпроекта «Кадры» граждане могут бесплатно пройти переобучение или повысить квалификацию по востребованным профессиям, чтобы получить новые возможности для трудоустройства.
Ознакомиться с актуальными вакансиями, требованиями работодателей и условиями труда можно на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений