Руководитель сокольского торгового предприятия задолжал работникам почти 1 млн рублей

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

По факту невыплаты заработной платы возбуждено уголовное дело

Директор сокольского предприятия, которое является агентом в сфере оптовой торговли, задолжал свои работникам более 930 тысяч рублей. Об этом стало известно после обращения потерпевших в региональное управление следственного комитета. На основании заявления потерпевших возбуждено уголовное дело.