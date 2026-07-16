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Руководитель сокольского торгового предприятия задолжал работникам почти 1 млн рублей

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
зарплата уголовное дело

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

По факту невыплаты заработной платы возбуждено уголовное дело


Директор сокольского предприятия, которое является агентом в сфере оптовой торговли, задолжал свои работникам более 930 тысяч рублей. Об этом стало известно после обращения потерпевших в региональное управление следственного комитета. На основании заявления потерпевших возбуждено уголовное дело.

«В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему, а также предприняты меры к восстановлению нарушенных трудовых прав работников», - уточнили в региональном следкоме.

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