В Вологде появился новый стильный карманный парк

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова

Полностью работы по его озеленению будут завершены в конце лета

В Вологде появился еще один карманный парк на пересечении улиц Петина и Ленинградской. Парк посвящен 880-летию города, которое будет отмечаться в следующем году.

«Этот парк уютный, стильный, непохожий на другие. Главное – сделанный с душой и заботой о горожанах», - рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Как рассказал учредитель ООО «Черри-Дом» Владимир Другов, при оформлении парка использовались покрытия натуральных оттенков. Например, ограждения для клумб выполнены из кортеновской стали, внешний вид которой может показаться непривычным, но это особая задумка – со временем сталь покрывается благородной патиной и выглядит совсем по-другому.

Акцент парка сделан на ярко-красных цифрах «880», которые внешне похожи на леденцы. Их цвет выбран не случайно: он перекликается с красной брусчаткой вокруг, отсылая к истории улицы Петина, которая раньше называлась Красной.