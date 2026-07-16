Температура воздуха в Вологодской области вернулась к майским показателям

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Стоит ли вологжанам ожидать возвращения лета

Сегодня синоптическая карта большей части Европейской территории России будет представлена тыловой частью заполняющегося циклона с центром над Средним Уралом. Температурный фон при этом окажется на несколько градусов ниже климатической нормы с мешком холода на севере. Климатический маятник качнулся в обратную сторону, отбросив погоду на 2 месяца назад к майским показателям.

Самая холодная погода в Вологодской области сегодня будет на востоке области, где столбики термометров днем будут держаться на отметке в +10 градусов. На остальной территории чуть теплее – до +17 градусов. Правда, обойдется без осадков.

Уже завтра, по предварительным данным, температура начнет восстанавливаться, возвращаясь к летним показателям. Днем при северо-западном ветре будет до +22 градусов. В субботу синоптики обещают еще более теплый день – до +26 градусов и тоже без дождей.