Стал известен кандидат на должность главы Белозерского округа

Новый глава может быть представлен уже на следующей неделе

На следующей неделе белозерским депутатам могут представить нового главу округа. По данным telegram-канала «Русский сервер», им может стать нынешний глава Вытегорского округа Юрий Жаворонков. Как сообщает тг-канал, Георгий Филимонов назвал Жаворонкова пожарным, который тушит управленческие пожары в разных округах.

Как ранее сообщал NewsVo, Юрий Жаворонков меньше месяца назад второй раз стал главой Вытегорского округа. После приезда в Вологду из Подмосковья в 2024 году, он был назначен главой сначала Вытегорского, а затем Вологодского округа. В прошлом году был назначен министром региональной безопасности, позже стал заместителем губернатора по вопросам региональной безопасности.

После ухода с должности главы Вытегорского округа Ивана Абрамова Жаворонков вновь был направлен в этот же округ исполняющим обязанности главы.

На должность главы Вытегорского округа может быть назначен Игорь Быков, который также ранее был главой Вологодского округа, затем главой Череповца, после чего был отправлен руководить Великоустюгским округом. В последнее время Быков занимает должность первого заместителя главы Вытегорского округа.

Судьба нынешнего главы Белозерского округа Дмитрия Долбилова пока не известна.