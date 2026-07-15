Георгий Филимонов заявил о постепенной стабилизации с топливом на АЗС

Источник фото: Игорь Аксеновский, ИА «Вологда Регион»

Очереди на автозаправках становятся меньше

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о постепенной стабилизации с топливом на заправочных станциях. По его словам, очереди на автозаправочных станциях становятся меньше, в том числе благодаря помощи волонтёров.

«Главы муниципалитетов в ручном режиме координируют заправку спецтранспорта и приоритетной техники, от работы которой зависят безопасность жителей, бесперебойное функционирование предприятий и объектов жизнеобеспечения», - рассказал глава региона.

Филимонов напомнил, что сейчас ПАО «Лукойл» увеличил поставки топлива в регион. Также на АЗС повышен лимит отпуска топлива в одни руки до 30 литров и отменены технологические перерывы.