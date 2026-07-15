Вологжанка получила срок за покушение на убийство двух человек

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Преступление совершено 17 мая в областном центре

В Вологде вынесен приговор 42-летней женщине, которая обвинялась в покушении на убийство двух человек. Преступление было совершено 17 мая в квартире дома по Советскому проспекту областного центра.

«В суде установлено, что подсудимая находилась по месту жительства своих знакомых: 33-летней женщины и 38-летнего мужчины. В ходе ссоры, используя принесенный с собой нож, фигурантка уголовного дела нанесла потерпевшей несколько ударов в различные части тела. Оказав активное сопротивление, женщина выбежала из квартиры к соседям с целью вызова сотрудников полиции и бригады скорой медицинской помощи», - сообщает прокуратура Вологодской области.

На этом женщина не остановилась и ударила ножом в шею 38-летнему мужчине. Обвиняемая хотела еще раз ударить ножом потерпевшего, однако помешал ее сожитель, который также находился в квартире.

Суд приговорил вологжанку к 8,5 годам колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год.