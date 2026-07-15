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В Вологодской области на продажу выставили базу отдыха

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
продажа турбаза

Источник фото: Яндекс. Путешествия

Имущество продается в рамках приватизации


В Череповецком округе на продажу выставлена база отдыха «Верхняя Рыбинка», расположенная около деревни Вичелово. Информация о продаже появилась на электронной площадке РТС-тендер, входящей в российскую торговую платформу для бизнеса и государства В2В-РТС. Сообщается, что база продается в рамках приватизации.

«На продажу выставили дома для круглогодичного и сезонного проживания, хозяйственные постройки – всего около 15 зданий общей площадью около 2 тыс. кв. м, а также ограждения, сигнализацию, движимое имущество. Начальная цена – около 82,3 млн рублей», - говорится в сообщении.

Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 9 августа. Сами торги должны состояться 13 августа.

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