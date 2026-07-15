Администрацию Бабаевского округа крупно наказали за несанкционированную свалку

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На территории свалки зафиксировано превышение концентрации загрязняющих веществ

Арбитражный суд Вологодской области взыскал с администрации Бабаевского округа 45 млн рублей за несанкционированную свалку. Факт загрязнения был выявлен специалистами управления Росреестра во время выездных обследований земельных участков.

«По результатам обследования выявлено, что твердые бытовые отходы, включая строительный мусор и автомобильные покрышки, размещались за границами отведенного земельного участка на неразграниченных землях. Согласно материалам дела, земельный участок, на котором расположен полигон, находится в ведении Бабаевского муниципального округа», - сообщает пресс-служба судов области.

В суде также уточнили, что отборы проб почвы на земельном участке показали превышение концентраций загрязняющих веществ по сравнению с установленными нормативами качества окружающей среды.

В суде представители администрации не были согласны с иском и уверяли, что хлам на участок доставляли неустановленные лица. Однако суд эти показания отклонил.

Также суд уточнил, что вред земельному участку был причинен из-за бездействия администрации, которая не обеспечила охрану и допустила несанкционированное размещение бытовых отходов.