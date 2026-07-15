В Устье на этой неделе пройдет праздник лодки

Источник фото: Газета «Северная новь»

Также в селе пройдет гастрономический фестиваль

В селе Устье на этой неделе пройдет праздник лодки и гастрономический фестиваль «Уха с секретом по-устьянски». Все торжества развернутся в райцентре 17 и 18 июля.

По предварительным данным, в празднике лодки примут участие шесть мастеров из Устья, Вологды, Череповецкого округа, Вологодского округа, а также пять детских команд из Усть-Кубинского центра образования, Первомайской, Уфтюжской и школы из села Кубенское Вологодского округа.

Кроме того, в селе пройдет гастрономический фестиваль «Уха с секретом по-устьянски». Жители и гости округа смогут увидеть процесс приготовления ухи, а также сами поучаствовать в ее приготовлении.

Также все желающие смогут поучаствовать в конкурсе рыболовов, который пройдут на реке Кубене, вдоль дороги на Лесозавод. Победители в разных возрастных группах получат призы.