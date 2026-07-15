Вологодские абитуриенты подали более 7 тысяч заявлений в вузы дистанционно

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Услуга позволяет дистанционно выбрать несколько учебных заведений

Абитуриенты Вологодской области подали более 7 тысяч заявлений в вузы дистанционно. Больше всего документов направили в Череповецкий государственный университет — свыше 4,5 тысячи. Также более 1 тысячи заявлений поступило в Вологодский государственный университет, почти по 900 — в филиал МГЮА и Вологодскую ГМХА.

Как сообщает пресс-служба губернатора области, услуга «Поступление в вуз онлайн» позволяет направить заявления в несколько учебных заведений и до пяти направлений подготовки. Данные об образовании, результатах ЕГЭ и льготах загружаются автоматически.

Через личный кабинет также можно добавить сведения об индивидуальных достижениях, оформить договор о целевом обучении, следить за конкурсными списками и статусом заявления, а также подать согласие на зачисление.