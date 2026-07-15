Вологодские абитуриенты подали более 7 тысяч заявлений в вузы дистанционно
Источник фото: Соцсети Георгия Филимонова
Услуга позволяет дистанционно выбрать несколько учебных заведений
Абитуриенты Вологодской области подали более 7 тысяч заявлений в вузы дистанционно. Больше всего документов направили в Череповецкий государственный университет — свыше 4,5 тысячи. Также более 1 тысячи заявлений поступило в Вологодский государственный университет, почти по 900 — в филиал МГЮА и Вологодскую ГМХА.
Как сообщает пресс-служба губернатора области, услуга «Поступление в вуз онлайн» позволяет направить заявления в несколько учебных заведений и до пяти направлений подготовки. Данные об образовании, результатах ЕГЭ и льготах загружаются автоматически.
Через личный кабинет также можно добавить сведения об индивидуальных достижениях, оформить договор о целевом обучении, следить за конкурсными списками и статусом заявления, а также подать согласие на зачисление.
«В этом году документы на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета принимают до 25 июля. Приоритетный этап зачисления завершится 3 августа, основной — 7 августа. В магистратуру на бюджет можно подать заявление до 20 августа. Продолжаем развивать электронные сервисы, чтобы получение государственных услуг становилось быстрее и удобнее», - сообщает губернатор Георгий Филимонов.