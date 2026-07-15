Вологодская область наращивает экспорт древесины во Вьетнам

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Большую часть экспортных поставок составили материалы из березы

Лесопромышленники Вологодской области наращивают экспорт пиломатериалов во Вьетнам. По данным на 10 июля в эту азиатскую страну отправлено 392 партии лесо- и пиломатериалов общим объемом 17,3 тысячи кубометров.

«Вся подкарантинная продукция прошла необходимые лабораторные исследования в Тверском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» и была проверена инспекторами ведомства на соответствие фитосанитарным требованиям страны-импортера», - сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что большую часть экспортных поставок составили материалы из березы. В целом в текущем году экспорт во Вьетнам увеличился на 5% по сравнению с прошлым годом.