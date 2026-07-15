В Вологде закроют движение по улице Марии Ульяновой

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Дорогу закроют уже в августе

В Вологде на время ремонтных работ закроют движение по улице Марии Ульяновой. В настоящее время стартовали конкурсные процедуры по выбору подрядчика, а ремонт начнется в августе. Дорогу планируется отремонтировать на всем ее протяжении – от улицы Чехова до Советского проспекта. Стартовая цена контракта составляет 211 млн рублей.

«Это одна из значимых дорог в центральной части города, которая является подъездом к одной из ключевых городских локаций – обновляемой сейчас площади Революции. В этом году на улице Марии Ульяновой завершили обновление сетей и строительство напорного коллектора на средства казначейского инфраструктурного кредита. Планируем, что в августе сюда зайдут дорожники. На участке протяженностью почти 1 км подрядчику предстоит обновить покрытие проезжей части и тротуаров, установить бортовые камни, сделать освещение и провести комплексное благоустройство. Завершить ремонт планируется в 2027 году. Для проведения работ будет необходимо ограничение движения, конкретные сроки, участки, а также альтернативные маршруты для автомобилистов и общественного транспорта объявим дополнительно», - рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

В 2026 году также планируется начать ремонт Советского проспекта (от улицы Марии Ульяновой до Зосимовской), улицы Лермонтова (от улицы Ленина до Рыбнорядского моста) и участка улицы Сергея Орлова (от Октябрьского моста до Торговой площади).