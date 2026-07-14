Вологодские власти намерены платить за сообщения о незаконных рубках леса

Источник фото: УМВД России по Вологодской области лес

При этом должны соблюдаться несколько условий

Региональное правительство намерено ввести плату за сообщения о незаконной рубке леса. Проект постановления о сообщении в полицию о фактах незаконной рубке леса подготовлен правительством области. За каждое подобное сообщение граждане будут получать по 10 тысяч рублей.

Правда, при этом должны соблюдаться ряд условий. К примеру, сообщение гражданина должно поступить в полицию первым, факт незаконной рубки древесины должен быть подтвержден протоколом об административном нарушении или возбужденным уголовным делом, сообщение должно соответствовать требованиям к его написанию, и, наконец, гражданин не должен ранее получать вознаграждение за это сообщение.

Как сообщает РБК Вологда , в случае принятия постановление вступит в силу со дня официального опубликования.

По данным областного правительства, в 1-м полугодии 2026 года объем незаконных рубок снизился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.