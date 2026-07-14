Спрос на кроссоверы и внедорожники на вторичном рынке вырос на 25%

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Средняя цена одного автомобиля составила 2,3 млн рублей

Спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в первом полугодии 2026 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена одного автомобиля по итогам шести месяцев составила 2,3 млн рублей.

По данным Авито Авто, среди марок наибольший рост спроса зафиксирован у Renault (40%), Nissan (35%) и Lexus (33%). Корейские бренды Kia и Hyundai также продемонстрировали высокую динамику – 32% и 30% соответственно.

В разрезе конкретных моделей заметный рост показал Nissan X-Trail – спрос на него вырос на 44%. Также высокие результаты продемонстрировали Renault Duster (42%), Volkswagen Tiguan (40%), Nissan Qashqai (39%), Mitsubishi Outlander (38%), Mazda CX-5 (38%), Hyundai ix35 (37%), Kia Sorento (37%), Hyundai Tucson (36%) и Lexus RX (34%).

Самой популярной моделью на вторичном рынке стала отечественная LADA 4x4 (Нива) — она в 1,5 раза востребованнее ближайшего преследователя Chevrolet Niva. В топ-5 также вошли Toyota RAV4 (2,2 млн руб.), Kia Sportage (1,6 млн руб.) и BMW X5 (4,2 млн руб.). Замыкают десятку самых востребованных моделей Renault Duster (1,1 млн руб.), Volkswagen Tiguan (1,9 млн руб.), Toyota Land Cruiser Prado (3,5 млн руб.) и Mitsubishi Outlander (1,5 млн руб.).

«По нашим данным, в июне спрос на автомобили сегмента SUV вырос на 27% год к году. Среди марок лидируют Toyota, LADA и BMW», — рассказал Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.

У некоторых моделей зафиксировано снижение средней цены. Наиболее существенный «дисконт» – у Hyundai Tucson (-6,2%, до 1,8 млн руб.). Далее следуют LADA Niva Legend (-5%, до 926 тыс. руб.), Chevrolet Niva (-5%, до 471 тыс. руб.), Nissan X-Trail (-5%, до 1,4 млн руб.), Toyota Land Cruiser Prado (-4%, до 3,5 млн руб.), Suzuki Grand Vitara (-4%, до 875 тыс. руб.), Hyundai Santa Fe (-4%, до 2 млн руб.), LADA 4x4 (-4%, до 395 тыс. руб.), Toyota Land Cruiser (-3%, до 4,6 млн руб.) и Volkswagen Tiguan (-3%, до 1,9 млн руб.).