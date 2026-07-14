Суд отказал попавшейся на уловку мошенников вологжанке

Источник фото: Сергей Елагин, Business Online квартира

Мошенники убедили молодую девушку продать квартиру

Вологодский городской суд отказал 20-летней вологжанке, которая продала свою квартиру «под влиянием мошенников».

Девушка просила признать сделку по купле-продажи квартиры недействительной, поскольку обратилась в агентство недвижимости под влиянием неизвестных лиц. По ее словам, ее убедили продать принадлежащую ей квартиру за наличные, чтобы «пресечь мошеннические действия».

Как выяснилось, в декабре 2024 года она продала свою квартиру семейной паре, однако уже на следующий день обратилась с заявлением в полицию о мошенничестве. Жуликам она перевела в общей сложности 4,5 млн рублей, включая деньги от продажи квартиры.

«В суде вологжанка просила признать договор купли-продажи квартиры недействительным и прекратить право собственности ответчиков на жилье», - рассказали в пресс-службе судов области.

Однако покупатели квартиры уверяли, что сделка была зарегистрирована по всем правилам и за жилье они заплатили согласно требованиям продавца.

«Суд не нашел оснований для признания сделки купли-продажи недействительной. Он отметил, что дееспособный гражданин должен в первую очередь самостоятельно отвечать за последствия своего поведения, а признание сделки недействительной создает угрозу для стабильности гражданского оборота, способно подорвать доверие к сделке и повлиять на нормальную практику рыночного контрактирования», - уточнили в областном суде.

Девушка в результате осталась без квартиры и без денег, которые перевела мошенникам.