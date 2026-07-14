В Вологде ремонт сетей на Советском проспекте синхронизировали с графиком отключения воды

Источник фото: Сайт администрации Вологды

Специалисты ТЭЦ ПАО «ТГК-2» реконструируют участок теплосети протяженностью более 600 м

В Вологде продолжаются ремонт и реконструкция водопроводных и тепловых сетей на Советском проспекте. На разных участках улицы работают специалисты ПАО «ТГК-2», МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и АО «Вологдагортеплосеть».

Специалисты Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» на отрезке Советского проспекта у площади Революции реконструируют участок теплосети протяженностью более 600 м, а также проводят ремонт и обустройство тепловых камер.

Еще на одном участке Советского проспекта в районе дома 37 рабочие приступили к демонтажу старых коммуникаций. Здесь предстоит реконструировать более 200 м труб. Кроме того, запланированы работы по проведению внутритрубной ультразвуковой диагностики трубопровода диаметром 500 мм на участке тепловой сети протяженностью более 1 км. Все обнаруженные дефекты также будут оперативно устраняться.

Все работы необходимы для бесперебойной и надежной работы сетей в предстоящий отопительный период. В связи с этим, а также с плановыми ремонтами на котельной, в центральном районе Вологды, запитанном от Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2», по графику отключено горячее водоснабжение. Ограничение продлится с 13 июля по 12 августа.

Также на участке Советского проспекта – от площади Революции до дома 52 – бригады АО «Вологдагортеплосеть» занимаются капитальным ремонтом шести участков тепловых сетей общей протяженностью более 800 м. Там же специалисты МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» проводят реконструкцию 400 метров сетей водоснабжения.

На втором участке – от Галкинской до Зосимовской – специалистам МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» необходимо обновить более 450 метров водопровода. Все работы планируется завершить в августе.

В зависимости от темпов работ график отключения горячей воды может быть скорректирован.