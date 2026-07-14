«Лукойл» увеличил лимит отпуска топлива

Источник фото: Игорь Аксеновский, ИА «Вологда Регион»

Также отменены технологические перерывы в работе АЗС

ПАО «ЛУКОЙЛ» увеличило лимит отпуска топлива до 30 литров. Об этом сегодня сообщает губернатор региона Георгий Филимонов. Ранее, напомним, на заправках компании заливали только по 20 литров топлива «в одни руки».

Также, по словам Филимонова, на АЗС отменены технологические перерывы. Они сохраняются только на время слива топлива из бензовозов. При этом нефтяная компания увеличила отгрузку топлива в сутки.