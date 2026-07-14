Источник фото: Минцифры РФ

Проголосовать можно до 30 ноября

Вологда не попадает в ТОП-5 городов в голосовании за Культурную столицу-2028. Как сообщает Минцифры РФ, которое является организатором конкурса, всего в голосовании уже приняли участие более 1 млн человек. Город, набравший больше всего голосов на Госуслугах, станет победителем в номинации «Народное голосование».

На данный момент в голосовании лидирует Великий Новгород, за который отдали голоса 121,7 тысяч человек. На втором месте Ярославль (93,4 тыс. голосов), на третьем Краснодар (85,1 тыс. голосов), четвертое место у Владимира (82,1 тыс. голосов), и замыкает пятерку лидеров Тула (58,2 тыс. голосов). За Вологду на данный момент отдали голоса 43,9 тысяч человек.

Конкурс «Культурная столица года» проводится в четвёртый раз и направлен на поддержку культурного развития регионов, раскрытие их самобытности и повышение туристической и экономической привлекательности городов. Ранее победителями становились Нижний Новгород, Грозный, в этом году звание Культурной столицы носит Омск, в 2027 году оно перейдет Челябинску.