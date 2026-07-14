Московский скульптор по фотографиям восстанавливает проект вологодского фонтана

Фонтан будет установлен на площади Революции

Московский скульптор Игорь Бурганов по фотографиям восстанавливает проект фонтана, который будет установлен на площади Революции Вологды. По словам главы города Сергея Жестянникова, конструкция визуально повторит внешний вид того самого фонтана, который стоял здесь в середине прошлого века.

«Это принципиальное решение — не придумывать новое, а вернуть городу утраченную архитектурную доминанту, которую помнят», - заявил Жестянников.

Также, по его словам, продолжается работа с памятником героям Великой Октябрьской революции, который в настоящее время демонтируют на площади.

Монумент будет полностью отреставрирован и установлен в парке 50-летия Октября.