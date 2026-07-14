Локальные дожди с грозами обещают сегодня синоптики
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погода
Температурный фон ожидается умеренным
Во вторник большая часть Европейской территории России будет находиться на орбите влияния ненастного циклона. Несмотря на ослабление этого атмосферного вихря, прогнозируются локальные дожди с грозами. Температурный фон ожидается умеренным.
В Вологодской области по прогнозу переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северной четверти 7-12 м/с, при грозе местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха днем до +26 градусов.