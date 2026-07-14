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Локальные дожди с грозами обещают сегодня синоптики

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
погода
погода

Температурный фон ожидается умеренным


Во вторник большая часть Европейской территории России будет находиться на орбите влияния ненастного циклона. Несмотря на ослабление этого атмосферного вихря, прогнозируются локальные дожди с грозами. Температурный фон ожидается умеренным.

В Вологодской области по прогнозу переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северной четверти 7-12 м/с, при грозе местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха днем до +26 градусов.

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