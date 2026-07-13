В Вологде прошел фестиваль колясок

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Его участниками стали 19 семей

В парке Ветеранов Вологды прошел 12-й фестиваль колясок, участниками которого стали 19 семей из Вологды, Вологодского, Сокольского и Грязовецкого округов.

«В этом году мероприятие впервые получило статус областного, в нем участвовали семьи не только из Вологды, но и из округов Вологодской области. Такие праздники показывают, что время, которое родители и дети проводят вместе, бесценно», – прокомментировала заместитель главы Вологды по вопросам культуры и молодежной политики Яна Филиппова.

Праздник начался с шествия участников от малой эстрады к Ладному терему. Присоединиться к нему могли все желающие.

Лучшие коляски члены жюри определили в пяти номинациях: «Вперёд к звёздам», «Коляска из сказки», «Национальный колорит», «Спортивная коляска» и «Мир без границ». Обладателем гран-при областного конкурса семейного творчества «Фестиваль колясок – 2026» стала Гурковых из Сокола с коляской «Веночек из ромашек».