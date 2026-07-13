На вологодской станции скорой помощи новый главврач

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О назначении сообщает региональное министерство здравоохранения

В вологодской станции скорой помощи новый главный врач. Как сообщает региональное министерство здравоохранения, главврачом станции назначен Алексей Шаталов, который в последнее время руководил вологодским областным онкологическим диспансером.

Также Шаталов работал врачом-терапевтом приёмного отделения, заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи, главным врачом Вологодской областной клинической больницы.