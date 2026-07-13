Синоптики рассказали о погоде на этой неделе

Источник фото: Вологодский ЦГМС

К середине недели похолодает

Вологодские синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю.

В понедельник регион останется под влиянием циклона, который принес кратковременные дожди с грозами, но уже во вторник интенсивность осадков уменьшится. Дожди пройдут в центре и на востоке, в западных округах обойдется без дождей при температуре до +26 градусов.

В среду усилится влияние антициклона, дожди возможны только в восточных округах.

«В четверг с северными ветрами и антициклоном со Скандинавии в регион устремится более прохладная воздушная масса, что приведет к кратковременному понижению температурного фона. В ночные часы +8… +13 градусов, днем от +13 на востоке до +18 градусов на западе. Прохладу создаст порывистый северный ветер. На большей территории обойдется без осадков, только на крайнем востоке сохранится вероятность кратковременного дождя» - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В пятницу под влиянием активного июльского солнца столбики термометров поднимутся до более комфортных +22 градусов. В субботу, по предварительным данным, влияние солнечного антициклона сохранится и максимальные температуры повысятся до +27 градусов.