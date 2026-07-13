Суд оправдал экс-главу Устюженского округа

Источник фото: Пресс-служба судов области

Чиновник обвинялся в превышении должностных полномочий

Суд оправдал бывшего главу Устюженского округа, который обвинялся в превышении должностных полномочий.

«По версии следствия, осенью 2022 года 40-летний устюжанин, являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, оказал незаконное содействие своему знакомому индивидуальному предпринимателю в получении в собственность арендуемого социально значимого муниципального имущества – банно-прачечного комплекса. Кроме того, с 2017 по 2022 годы, когда сооружения находились у того же предпринимателя на правах аренды, глава неоднократно давал сотрудникам районной администрации указания о неначислении ИП штрафных санкций за допускаемые тем нарушения договора», - рассказали в пресс-службе судов области.

Следствие подсчитало, что муниципалитету в результате был причинен ущерб в общей сумме более 500 тысяч рублей.

Как утверждало обвинение, действия бывшего главы были продиктованы стремлением извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленного желанием не обременять себя решением вопроса о поддержании в надлежащем состоянии банно-прачечного комплекса, а также желанием оказать незаконное содействие в получении его в собственность знакомым предпринимателем.

Сам бывший глава пояснил, что не давал указаний о неначислении пени, а оснований не подписывать постановление о приватизации у него не было, так как оно было принято на основании решения Земского собрания и закона о приватизации.

По его словам, к моменту аренды предпринимателем бани, та бла в плохом состоянии и неоднократно становилась предметом жалоб местных жителей.

Суд решил, что необходимые для квалификации содеянного как преступления особые обстоятельства, при которых бывший глава мог бы совершить существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, не были представлены.

Устюженский районный суд признал бывшего главу невиновным и оправдал по предъявленному обвинению. За бывшим главой признано право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.