В 2ГИС появилась карта бензина в Вологодской области

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В целом карта охватывает более 29 тысяч АЗС в России

2ГИС начал показывать наличие бензина на заправках — на основе данных о покупках топлива на АЗС и информации от пользователей. Карта бензина охватывает более 29 тысяч АЗС в России и доступна на главном экране приложения и на сайте benzin.2gis.ru .

Сервис показывает, на каких АЗС недавно покупали бензин. Также сервис учитывает информацию от пользователей, которые сообщают о наличии различных видов топлива прямо в 2ГИС.

Дневной поиск АЗС в 2ГИС с середины июня вырос в 7 раз в сравнении со средним значением прошлого года. Пик поиска пришелся на 3 июля, когда бензин искали в 13 раз чаще обычного. Также в июне в 2ГИС появились поисковые запросы, связанные с наличием топлива на АЗС. Поэтому 2ГИС запустил дополнительный сервис, который отвечает на эти вопросы.

Открыть карту бензина можно на главном экране 2ГИС. На карте будут выделены АЗС с информацией о том, какое топливо есть в наличии и по какой цене, какие действуют ограничения — например, лимит на заправку, можно ли с канистрой, если ли очередь и насколько она велика.