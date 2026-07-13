В 2ГИС появилась карта бензина в Вологодской области
Источник фото: Страница Сергея Жестянникова в соцсетях
В целом карта охватывает более 29 тысяч АЗС в России
2ГИС начал показывать наличие бензина на заправках — на основе данных о покупках топлива на АЗС и информации от пользователей. Карта бензина охватывает более 29 тысяч АЗС в России и доступна на главном экране приложения и на сайте
Сервис показывает, на каких АЗС недавно покупали бензин. Также сервис учитывает информацию от пользователей, которые сообщают о наличии различных видов топлива прямо в 2ГИС.
Дневной поиск АЗС в 2ГИС с середины июня вырос в 7 раз в сравнении со средним значением прошлого года. Пик поиска пришелся на 3 июля, когда бензин искали в 13 раз чаще обычного. Также в июне в 2ГИС появились поисковые запросы, связанные с наличием топлива на АЗС. Поэтому 2ГИС запустил дополнительный сервис, который отвечает на эти вопросы.
Открыть карту бензина можно на главном экране 2ГИС. На карте будут выделены АЗС с информацией о том, какое топливо есть в наличии и по какой цене, какие действуют ограничения — например, лимит на заправку, можно ли с канистрой, если ли очередь и насколько она велика.
«Мы запустили карту бензина в 2ГИС, чтобы водитель мог спокойно спланировать поездку и знал, куда ехать за топливом. Мы объединили в одном сервисе обезличенные данные о транзакциях и сообщения пользователей, благодаря которым водители смогут узнать, какой вид топлива есть на АЗС, его стоимость, какие лимиты на заправке и какая очередь. И всё это — в привычном приложении, где можно не только найти заправку, но и доехать до неё по навигатору», — рассказал руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов.