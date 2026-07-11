Иран: Моджтаба Хаменеи выступит с экстренным посланием после похорон отца

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Моджтаба Хаменеи готовится к экстренному посланию после похорон отца. Чего ждать от нового Верховного лидера Ирана и каким будет новый курс.

Исламская Республика Иран замерла в ожидании важнейшего политического события. Информационное агентство Fars официально анонсировало экстренное выступление нового Верховного лидера страны, аятоллы Моджтабы Хаменеи. Как сообщают государственные медиа, глава государства намерен обратиться к гражданам с важным посланием, которое будет транслироваться на всю страну. Ожидается, что центральной темой этой речи станут итоги масштабных траурных мероприятий, а также официальное завершение процедуры погребения его отца и предшественника на высшем государственном посту — аятоллы Али Хосейни Хаменеи. Никаких дополнительных деталей повестки дня вещательные агентства пока не раскрывают.

Напомним, что драматическая смена власти в Тегеране произошла в результате трагических событий конца зимы текущего года. Многолетний духовный лидер Ирана Али Хаменеи, руководивший страной почти 37 лет, погиб 28 февраля в результате точечного и сокрушительного авиаудара, нанесенного объединенными силами США и Израиля в рамках их совместной военной операции. После трагедии в республике был объявлен 40-дневный общенациональный траур. Уже 8 марта ключевой пост в иерархии власти занял его сын Моджтаба, на плечи которого легли задачи по управлению государством в условиях фактически идущей войны.

Процесс прощания с покойным лидером растянулся на долгие недели из-за сложнейшей обстановки в сфере безопасности. На траурную церемонию в Тегеран прибыли официальные делегации более чем из 30 государств мира, включая высокопоставленных представителей России, Китая, Индии и Пакистана. Финальная точка в этих событиях была поставлена 10 июля в Мешхеде — родном городе аятоллы, где его прах был предан земле в священном мавзолее имама Резы. Али Хаменеи похоронили рядом с бывшим президентом Ирана Ибрахимом Раиси, который также погиб при крушении вертолета в мае 2024 года. Предстоящее обращение Моджтыбы Хаменеи должно не просто подвести черту под эпохой его отца, но и четко обозначить контуры новой оборонной и политической доктрины Ирана в условиях жесточайшего клинча с западным миром.