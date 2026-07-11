С-400

Анкара втайне перепродала российские ЗРК С-400 на Ближний Восток, чтобы вернуться в американскую программу F-35.

Вокруг российских зенитных ракетных систем С-400, закупленных Анкарой в рамках контракта 2017 года, разворачивается международный скандал. По сообщениям турецкого авторитетного издания Hürriyet, власти страны приняли кулуарное решение перепродать триумфальные комплексы третьей стороне, чтобы развязать себе руки в отношениях с Западом. Как утверждает известный турецкий обозреватель Абдулкадир Селви, ссылающийся на свои источники, Анкара провела экстренную ночную работу по устранению последних юридических и логистических препятствий для совершения этой сделки. Финальные проблемы были решены к полуночи, после чего системы противовоздушной обороны отправились к своему новому владельцу в регион Персидского залива.

Главная интрига сейчас заключается в имени конечного покупателя, поскольку официальная Анкара предпочитает хранить молчание и не комментирует происходящее. Часть источников утверждает, что новейшие российские ЗРК приобрели Объединенные Арабские Эмираты, в то время как другие информаторы указывают на Катар. Обе эти арабские монархии остро нуждаются в резком усилении своей противовоздушной обороны из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, где полыхает конфликт между США и Ираном. Примечательно, что ранее в прессе циркулировали слухи о возможной передаче комплексов Южной Корее, но прагматичный Ближний Восток, судя по всему, перебил это предложение финансово.

Для самой Турции этот шаг является геополитической сделкой ради возвращения в технологическую элиту НАТО. Избавившись от С-400, которые обошлись бюджету в 2,5 миллиарда долларов, Анкара освобождается от жестких американских санкций, введенных в рамках федерального закона CAATSA. Но главное — это открывает Турции прямую дорогу назад в эксклюзивную программу производства и поставок американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, из которой ее со скандалом исключили в 2020 году. Впрочем, эта сделка уже вызвала панику у соседей: Греция и Израиль выражают глубокую озабоченность, ведь появление у турецкой армии эскадрилий F-35 способно радикально и необратимо изменить хрупкий военный баланс в регионе. Российские же военные эксперты называют действия турецких партнеров откровенным нарушением экспортного контракта и созданием угрозы утечки секретных оборонных технологий в руки натовских специалистов.