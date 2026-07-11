Штаты нарушили перемирие и спровоцировали Иран на эскалацию

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Тегеран окончательно отказался от дипломатии с Вашингтоном

Отношения между Ираном и Соединенными Штатами Америки достигли критической точки замерзания, полностью исключающей возможность мирного диалога в обозримой перспективе. Официальный Тегеран выступил с заявлением, в котором категорически отверг любые спекуляции о возможности возобновления дипломатических контактов с Вашингтоном. Информационное агентство Fars, ссылаясь на авторитетный источник, близкий к группе иранских переговорщиков, распространило информацию о том, что Исламская Республика даже не рассматривает вариант проведения встреч с американской стороной. Позиция Тегерана : никаких переговоров не будет до тех пор, пока Белый дом не поменяет свои подходы, не отступит от текущих позиций и не прекратит агрессивное давление на суверенное государство.

Нынешний виток эскалации разворачивается на фоне масштабного краха прежних дипломатических договоренностей. Иранская сторона обвиняет Соединенные Штаты в пренебрежении взятыми на себя международными обязательствами. Согласно заявлениям официальных лиц из Тегерана, американская администрация умудрилась нарушить практически все пункты ранее достигнутого соглашения о прекращении огня. Невредимыми в этом документе остались всего лишь два второстепенных пункта, что фактически превратило многомесячные усилия дипломатов в бесполезную бумагу. Источники подчеркивают, что Иран никогда не выступал просителем диалога, поэтому мяч сейчас находится исключительно на американской стороне, от которой требуют полной перезагрузки ближневосточной стратегии.

Эксперты отмечают, что в условиях глубокого взаимного недоверия попытки усадить стороны за стол переговоров обречены на провал. Тегеран больше не верит устным гарантиям и требует от Вашингтона реальных, осязаемых шагов по изменению внешнеполитического курса. Ситуация усугубляется тем, что на фоне разрушенного соглашения о прекращении огня обе страны продолжают балансировать на грани прямого военного столкновения.