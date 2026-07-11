В Вологодской области выбрали лучшего токаря

Источник фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

Итоги регионального конкурса профессионального мастерства в номинации «Токарь» подвели в областной столице

В Вологодской области подведены итоги регионального этапа конкурса профмастерства в номинации «Токарь».

Участники прошли теоретические испытания, а также показали практические навыки. Каждому из них предстояло изготовить деталь по чертежу. Работу конкурсантов оценивало профессиональное жюри.

По итогам конкурса первое место занял токарь 6-го разряда АО «Вологодский оптико-механический завод» Вячеслав Самарин, второе место у токаря 5-го разряда ОАО «Северсталь-метиз» Алексея Некипелова, на третьем месте токарь 5-го разряда ООО «Торгово-производственная фирма «Маш Трейд» Антон Панфилов.

Вячеслав Самарин теперь будет представлять Вологодскую область на федеральном этапе конкурса в Пензе и поборется за главный приз в 1 миллион рублей.