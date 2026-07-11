Александр Бастрыкин заинтересовался нарушением жилищных прав грязовецкой семьи

8 лет назад дом, где проживали грязовчане, признали аварийным

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался нарушением жилищных прав семьи, проживающей в Грязовце. Люди 8 лет не могут получить жилье после того, как их дом был признан аварийным.

Как сообщает региональное управление следкома, женщина с 22-летним сыном проживали четырехквартирном деревянном доме, который в 2018 году из-за обрушения перекрытия был признан аварийным.

«В октябре прошлого года из-за неисправности электрической проводки в здании произошло возгорание, все имущество заявительницы оказалось уничтожено. Однако до настоящего времени благоустроенным жильем семья не обеспечена, ввиду чего женщина вынуждена арендовать квартиру за свой счет. Обращение в компетентные органы результатов не принесли», - сообщает ведомство.

Несмотря на то, что ранее по этому факту уже возбуждалось уголовное дело, позже процессуальное решение было отменено.

Сейчас следственные органы повторно возбудили уголовное дело.

Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования у главы регионального следкома Геннадия Яшина. Также Бастрыкин потребовал доложить о проводимой работе по реализации прав семьи на благоустроенное жилье.